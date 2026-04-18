Госавтоинспекция Владивостока ищет автора видео с нарушением ПДД

Во Владивостоке полицейские обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой водитель автомобиля «Мерседес» в районе улицы Постышева грубо нарушает пункт 6.2 ПДД РФ — проезжает на запрещающий сигнал светофора. Однако. Теперь сотрудники Госавтоинспекции обращаются к автору видео с просьбой предоставить исходные материалы или любую информацию, которая поможет идентифицировать нарушителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".