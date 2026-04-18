Госавтоинспекция Владивостока ищет автора видео с нарушением ПДД

Во Владивостоке полицейские обнаружили в соцсетях видеозапись, на которой водитель автомобиля «Мерседес» в районе улицы Постышева грубо нарушает пункт 6.2 ПДД РФ — проезжает на запрещающий сигнал светофора. Однако. Теперь сотрудники Госавтоинспекции обращаются к автору видео с просьбой предоставить исходные материалы или любую информацию, которая поможет идентифицировать нарушителя. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
За проезд на красный свет предусмотрен административный штраф. Но главное — такие нарушения ежегодно становятся причиной серьезных ДТП. В Госавтоинспекции напоминают: если вы стали свидетелем опасного маневра, не оставайтесь равнодушным. Своевременное обращение в полицию может спасти жизни. Конфиденциальность гарантируется. Звонить можно круглосуточно по телефону: 8 (423) 249 09 21.