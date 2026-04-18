Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Вачского округа стала жертвой дистанционного мошенничества

Она отдала злоумышленникам более 2,5 млн рублей.

Жительница Вачского округа стала жертвой дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

69-летней женщине поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иных государственных структур.

В ходе общения злоумышленники ввели пенсионерку в заблуждение, убедив ее что она выступает спонсором недружественной страны. Под предлогом необходимости «отмены сомнительной операции» они склонили ее к переводу денежных средств.

В течение недели женщина снимала личные сбережения и переводила их через банкомат на продиктованные счета. В результате ей причинен материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.