Жительница Вачского округа стала жертвой дистанционного мошенничества, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
69-летней женщине поступали телефонные звонки от неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и иных государственных структур.
В ходе общения злоумышленники ввели пенсионерку в заблуждение, убедив ее что она выступает спонсором недружественной страны. Под предлогом необходимости «отмены сомнительной операции» они склонили ее к переводу денежных средств.
В течение недели женщина снимала личные сбережения и переводила их через банкомат на продиктованные счета. В результате ей причинен материальный ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.