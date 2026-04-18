Три человека погибли в ДТП с деревом в Ардатовском районе

Водитель автомобиля марки «Лексус» утратил контроль над управлением, что привело к съезду машины в кювет и последующему столкновению с деревом.

Три человека погибли в ДТП в Ардатовском районе. На месте происшествия работают правоохранительные органы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент, по предварительной информации, произошел 18 апреля 2026 года примерно в 10 утра на трассе, пролегающей между населенными пунктами Мухтолово и Саконы. Водитель автомобиля марки «Лексус» утратил контроль над управлением, что привело к съезду машины в кювет и последующему столкновению с деревом. Предполагается, что превышение допустимой скорости стало вероятной причиной случившегося.

Вследствие аварии трое человек, включая виновника ДТП, скончались. Одна из пассажирок получила серьезные телесные повреждения и находится в медицинском учреждении.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все детали произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Прокуратура также взяла на контроль произошедшее.

