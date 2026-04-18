В Волгограде ГИБДД задержала 23 водителя и составила 115 протоколов

В Волгограде сотрудники Госавтоинспекции провели рейдовые мероприятия. Полицейские проверяли водителей на грубые нарушения ПДД. Особое внимание уделили трем категориям нарушителей: тем, кто сел за руль пьяным, тем, у кого нет прав или они лишены, и тем, кто перевозит детей без детских удерживающих устройств.
Итоги рейда оказались показательными. Инспекторы составили более 115 административных материалов. 23 транспортных средства отправили на специализированные стоянки. Владельцам этих машин придется потратить время и деньги, чтобы вернуть автомобили.
Подобные мероприятия планируют провести и в других районах Волгоградской области. Госавтоинспекция предупреждает: проверка документов и технического состояния авто — обычная практика, а не разовая акция.
Водителям стоит заранее убедиться, что документы в порядке, а дети в машине пристегнуты правильно.
