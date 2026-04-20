На ночном пожаре в воронежских Костенках обнаружили труп мужчины

Ночью 20 апреля пожарные выезжали тушить дом в воронежских Костенках.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС в 3.49 понедельника. Горел дом на ул. Мира, тушили его три пожарных расчета. Огонь ликвидировали в 4.39.
Дом, площадью 80 квадратных метров сгорел. Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, на пожаре обнаружили труп мужчины, предположительно 1967 года рождения, личность устанавливают.
