Небензя: РФ зафиксировала свыше 6 тысяч нарушений ВСУ пасхального перемирия

Не менее 6,5 тыс. нарушений пасхального перемирия было зафиксировано Россией за 32 часа его действия.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что за время действия пасхального перемирия было зафиксировано не менее 6,5 тысячи случаев его нарушения. По его словам, речь идёт о периоде продолжительностью около 32 часов.

Дипломат также прокомментировал взаимные обвинения сторон, отметив, что, несмотря на критику в адрес Москвы, российская сторона фиксировала многочисленные обстрелы, в том числе по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что, по имеющимся данным, среди мирного населения есть погибшие и раненые.

Кроме того, Небензя подчеркнул, что краткосрочное перемирие не следует рассматривать как шаг к устойчивому прекращению огня. Он указал, что Россия настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта с учётом его глубинных причин и считает недопустимыми временные или частичные решения.

Ранее Небензя рассказал, что по меньшей мере 27,5 тысячи мирных российских граждан пострадали от атак украинских формирований с февраля 2022 года.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше