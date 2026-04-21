Небензя: РФ зафиксировала свыше 6 тысяч нарушений ВСУ пасхального перемирия

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что за время действия пасхального перемирия было зафиксировано не менее 6,5 тысячи случаев его нарушения. По его словам, речь идёт о периоде продолжительностью около 32 часов.
Дипломат также прокомментировал взаимные обвинения сторон, отметив, что, несмотря на критику в адрес Москвы, российская сторона фиксировала многочисленные обстрелы, в том числе по гражданской инфраструктуре. Он добавил, что, по имеющимся данным, среди мирного населения есть погибшие и раненые.
Кроме того, Небензя подчеркнул, что краткосрочное перемирие не следует рассматривать как шаг к устойчивому прекращению огня. Он указал, что Россия настаивает на долгосрочном урегулировании конфликта с учётом его глубинных причин и считает недопустимыми временные или частичные решения.
Ранее Небензя рассказал, что по меньшей мере 27,5 тысячи мирных российских граждан пострадали от атак украинских формирований с февраля 2022 года.