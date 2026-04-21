В Волгограде две иномарки заблокировали перекрёсток у Ворошиловского торгового центра

21 апреля в Ворошиловском районе Волгограда оказалось ограничено движение на участке 1-й Продольной магистрали в направлении центра города. Около полудня две иномарки не поделили перекрёсток ул. Рабоче-Крестьянской и ул. КИМ. Последствия ДТП очевидцы засняли на видео.

— Авария произошла у торгового центра. Врезались кроссоверы BMW и Nissan. Последний двигался по ул. Рабоче-Крестьянской, а BMW пытался проскочить перекрёсток. На месте сейчас работает полиция. Судя по всему, кто-то очень торопился и решил махнуть рукой на светофор, — рассказал журналистам один из проезжавших мимо автолюбителей.

По словам мужчины, в настоящее время автомобили заблокировали правый и средний ряды участка 1-й Продольной магистрали, а также осложнили движение по ул. КИМ. В результате у торгового центра образовался солидный затор из автомобилей. Троллейбусы, чтобы объехать место ДТП, вынуждены отсоединяться от контактной сети и переходить на автономный режим работы.

Отметим, судя по всему, после столкновения оба водителя отделались лишь лёгкими ушибами. В ГУ МВД России по Волгоградской области обстоятельства аварии пока не комментировали.