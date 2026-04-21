Двое молодых воронежцев украли гаджеты на 300 тысяч рублей и сдали их в ломбард

В Рамонском районе в селе Айдарово раскрыли серию краж дорогой электроники со склада крупного маркетплейса. По данным регионального ГУ МВД, к исчезновению техники причастны двое молодых воронежцев, которые планомерно выносили гаджеты с охраняемой территории. Общий материальный ущерб составил почти 300 000 рублей.
Факт преступления вскрылся после того, как 34-летний представитель компании обратился в полицию с заявлением о крупной недостаче, выявленной во время инвентаризации. Следствие установило, что в начале февраля со склада исчезли четыре планшета, три сотовых телефона и игровая приставка.
Судя по записям с камер, подозреваемыми оказались парни в возрасте 17 и 18 лет. После задержания они дали признательные показания, объяснив свои действия тяжелым материальным положением.
Как выяснилось, похищенные гаджеты фигуранты оперативно сбывали через ломбарды, а деньги тратили на свои нужды.
Сейчас в отношении воронежцев возбуждено уголовное дело, им светит до 5 лет лишения свободы.