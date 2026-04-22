Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за травмирования рабочего в Нижнем Новгороде

Следственный отдел по Автозаводскому району Нижнего Новгорода возбудил уголовное дело по факту травмирования рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Известно, что в апреле текущего года кузнец-штамповщик получил тяжелую травму руки при работе с гидравлическим прессом. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«В ходе расследования уголовного дела лицам, ответственным за соблюдение требований безопасности и допустившим травмирование работника, будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Напомним, что уголовное дело возбуждено после смертельного пожара в Дальнеконстантиновском округе.