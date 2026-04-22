За фиктивную регистрацию иностранцев волгоградке грозит до пяти лет тюрьмы

Женщина указала их адресом свою квартиру, хотя знала, что они поселятся в другом месте.

48-летняя жительница Дзержинского района Волгограда предстанет перед судом за фиктивную постановку на учёт семерых граждан Узбекистана.

С октября по декабрь 2025 года она подавала в полицию уведомления, где местом пребывания мигрантов значилась её собственная квартира, при этом реально вселяться туда иностранцы не собирались.

В полицию женщина обратилась дважды: в октябре и декабре прошлого года. В уведомлениях фигурировали семеро уроженцев Узбекистана в возрасте от 22 до 62 лет, а в качестве места их временного проживания был указан домашний адрес заявительницы.

Сама волгоградка позже призналась, что не имела намерения заселять мигрантов к себе и знала: они будут находиться совсем по другим адресам. Свой поступок она объяснила просьбой знакомого, который делал у неё ремонт, — уточняют в региональном главке МВД.

Противоправная схема вскрылась в декабре, когда полицейские провели очередную проверку учётных данных. Теперь дознаватель направил уголовное дело в Дзержинский районный суд. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее «АиФ-Волгроград» сообщал о переданном в суд деле врача-взяточника.