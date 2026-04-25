В Троицке мошенники похитили почти 4 миллиона у сына погибшего бойца СВО

Сын погибшего участника СВО из Троицка потерял почти четыре миллиона рублей из-за схемы с посмертной наградой и «безопасным счётом». Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
В полицию обратился восемнадцатилетний молодой человек. Аферисты похитили у него три миллиона восемьсот тысяч рублей, которые он перевёл под угрозами на так называемый безопасный счёт.
Всё началось со звонка лжесотрудника комиссариата, который под видом оформления награды погибшему отцу-участнику спецоперации выведал у потерпевшего номер СНИЛС. Затем подключились псевдооператоры «Госуслуг» — они сообщили о взломе аккаунта, пригрозили уголовным делом за финансирование недружественной страны и заставили перевести деньги.
Для этого молодой человек обналичил карту, уехал в Южноуральск и совершил с указанного банкомата сорок пять переводов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.