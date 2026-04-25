Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Троицке мошенники похитили почти 4 миллиона у сына погибшего бойца СВО

Мошенники, выдавшие себя за сотрудников комиссариата и операторов «Госуслуг», похитили несколько миллионов рублей.

Сын погибшего участника СВО из Троицка потерял почти четыре миллиона рублей из-за схемы с посмертной наградой и «безопасным счётом». Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию обратился восемнадцатилетний молодой человек. Аферисты похитили у него три миллиона восемьсот тысяч рублей, которые он перевёл под угрозами на так называемый безопасный счёт.

Всё началось со звонка лжесотрудника комиссариата, который под видом оформления награды погибшему отцу-участнику спецоперации выведал у потерпевшего номер СНИЛС. Затем подключились псевдооператоры «Госуслуг» — они сообщили о взломе аккаунта, пригрозили уголовным делом за финансирование недружественной страны и заставили перевести деньги.

Для этого молодой человек обналичил карту, уехал в Южноуральск и совершил с указанного банкомата сорок пять переводов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.