Свердловчанка лишилась 60 тысяч рублей при попытке купить айфон через соцсети

Жительница Североуральска лишилась 60 тысяч рублей при попытке купить айфон в социальных сетях. В марте этого года 18-летняя студентка наткнулась на объявление во «ВКонтакте» о продаже iPhone 15 за 40 тысяч рублей. При переходе по ссылке ее перенаправили в Telegram, где после согласования она перевела нужную сумму.