Свердловчанка лишилась 60 тысяч рублей при попытке купить айфон через соцсети

Жительницу Североуральска обманули при покупке смартфона через соцсети.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Североуральска лишилась 60 тысяч рублей при попытке купить айфон в социальных сетях. В марте этого года 18-летняя студентка наткнулась на объявление во «ВКонтакте» о продаже iPhone 15 за 40 тысяч рублей. При переходе по ссылке ее перенаправили в Telegram, где после согласования она перевела нужную сумму.

— После первого платежа покупательнице пришло сообщение от «продавцов» якобы с таможенной службы, утверждающих, что ее телефон задержан на границе. Для дальнейшего оформления требуется дополнительная оплата в размере 19 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

После поступило новое условие: перевести 25 тысяч рублей за оформление сопроводительных документов. Тогда студентка поняла, что стала жертвой мошенников и не стала переводить деньги. При попытке вернуть сумму ее добавили в черный список.

По факту произошедшего следственный отдел ОМВД Североуральска возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество группой лиц с причинением значительного ущерба».