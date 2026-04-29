Из-за подтопления на трассе «Тюхтет — Покровка» закрыли движение

По уточнённым данным, вода покрыла проезжую часть на отрезке с 4‑го километра.

В Боготольском округе из‑за подъёма уровня воды в реке Четь подтопило участок автодороги «Тюхтет — Покровка», сообщает госавтоинспекция Красноярского края.

По уточнённым данным, вода покрыла проезжую часть на отрезке с 4‑го километра 00 метров до 4‑го километра + 80 метров. Глубина затопления достигает 40 сантиметров.

Из‑за ситуации на дороге движение всех транспортных средств на этом участке временно прекращено. Водителей предупреждают с помощью дорожных знаков — соответствующая информация уже выставлена.

Восстановить проезд планируют после того, как уровень воды спадёт. Ситуация находится на контроле дорожных служб.

Ранее мы сообщали, что в красноярской Покровке выясняют причину подтопления частного сектора.