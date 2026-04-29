В Красноярске суд рассмотрит дело о махинациях с землёй на 60 млн рублей

Прокуратура раскрыла подробности дела о мошенничестве с земельным участком в Красноярске. Перед судом предстанет директор ООО «Сибирский ресурс»: его обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму свыше 60 миллионов рублей.
По данным следствия, в 2015 году бизнесмен положил глаз на крупный муниципальный участок на улице Петра Подзолкова — его площадь составляет 57,6 тысячи квадратных метров. Он знал, что собственники капитальных объектов на государственной земле могут выкупить её за 15% кадастровой стоимости без торгов, и решил воспользоваться этой схемой.
Сначала предприниматель арендовал землю под строительство парка отдыха, оформил все нужные документы и получил разрешение на стройку. Затем вместе с братом, который владел другой фирмой, обустроил территорию: поставил забор, уложил асфальт, установил скамейки и возвёл небольшое здание. При этом объект не соответствовал изначальному проекту — там не было инженерных сетей и удобных подъездов. Тем не менее документы оформили, и Росреестр зарегистрировал постройку как «парк спортивных сооружений».
В 2018 году через Арбитражный суд мужчина добился отмены отказа администрации в продаже земли и сумел снизить кадастровую стоимость участка. В 2019‑м он выкупил территорию за 10,6 миллиона рублей — это 15% от кадастровой стоимости (70 миллионов рублей). После этого постройки демонтировали, а долю в компании продали застройщику за 1,16 миллиона рублей. Сейчас на этом месте стоит жилой комплекс «Чижи».
По результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокурор утвердил обвинение, на имущество обвиняемого стоимостью 26 миллионов рублей наложен арест. Кроме того, прокуратура подала иск о возмещении ущерба. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.
Ранее мы сообщали, что в Енисейске пресекли загрязнение реки стоками из автомойки самообслуживания.