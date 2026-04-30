Появились подробности о гибели под Красноярском мальчиков из многодетной семьи

Сотрудники СК и МЧС рассказали подробности о трагедии в Шарыповском районе Красноярского края, где погибли трое из шести детей многодетной семьи.

Источник: Российская газета

Сотрудники СК и МЧС рассказали подробности о трагедии в Шарыповском районе Красноярского края, где погибли трое из шести детей многодетной семьи.

Пожар произошел в одном из трехэтажных домов поселка Дубинино. Огонь охватил 35 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек. Возгорание было вызвано коротким замыканием в телевизоре, сообщили в региональном главке МЧС.

Жертвами пожара стали трое мальчиков в возрасте одного года, трех и четырех лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проинформировали в региональном главке СК.

По данным следствия, четвертый ребенок во время пожара был в школе, пятый гостит у бабушки в Назаровском районе. О шестом следователи пока ничего не рассказывают.

Известно, что в момент возгорания взрослых дома не было — мама оставила спящих детей без присмотра и ушла в магазин. Местонахождение ее сожителя устанавливается.

Семья характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете она не числилась.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше