Появились подробности о гибели под Красноярском мальчиков из многодетной семьи

Сотрудники СК и МЧС рассказали подробности о трагедии в Шарыповском районе Красноярского края, где погибли трое из шести детей многодетной семьи.
Пожар произошел в одном из трехэтажных домов поселка Дубинино. Огонь охватил 35 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек. Возгорание было вызвано коротким замыканием в телевизоре, сообщили в региональном главке МЧС.
Жертвами пожара стали трое мальчиков в возрасте одного года, трех и четырех лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, проинформировали в региональном главке СК.
По данным следствия, четвертый ребенок во время пожара был в школе, пятый гостит у бабушки в Назаровском районе. О шестом следователи пока ничего не рассказывают.
Известно, что в момент возгорания взрослых дома не было — мама оставила спящих детей без присмотра и ушла в магазин. Местонахождение ее сожителя устанавливается.
Семья характеризуется удовлетворительно, на профилактическом учете она не числилась.