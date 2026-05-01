Ускользнула за калитку: В Новокузнецке спасли маленькую девочку, оказавшуюся на трассе

В Кемеровской области водитель рейсового автобуса и сотрудники Госавтоинспекции помогли предотвратить трагедию и вернули домой четырёхлетнюю девочку, которая потерялась и вышла на проезжую часть. Ребёнок стояла на обочине так близко к дороге, что водители могли случайно её задеть. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.