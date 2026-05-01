Пожар в ТЦ под Новосибирском распространился на площадь 5 тыс. кв. метров

В городе Искитим в Новосибирской области загорелся торговый центр «Апельсин», сообщили в региональном управлении МЧС. Пожар локализовали на площади 5 тыс. кв. м. Информации о пострадавших нет.
Огонь тушат 80 пожарных, задействовано 27 единиц техники. На место происшествия отправили пожарный поезд — для бесперебойной подачи воды.
Кровля торгового центра объята огнем. Сообщается об интенсивном горении внутри здания.
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше