В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на вылет

Росавиация в пятницу сообщала о действии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи, ограничения длились около 11 часов и были сняты в 06.22 мск.
По данным табло, задержаны рейсы на 2 часа и более из Сочи в Москву, Уфу, Сыктывкар, Самару, Псков, Новосибирск, Челябинск, Санкт-Петербург, Казань, Кемерово и Стамбул.
На прилет в Сочи задерживаются 15 рейсов, в том числе из Перми, Новокузнецка, Томска, Оренбурга, Уфы, Самары, Сыктывкара, Иваново, Челябинска, Пскова, Еревана, Батуми и Стамбула.
Кроме того, по сведениям на табло, отменен один рейс из Москвы авиакомпании «Победа».