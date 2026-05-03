Силы ПВО сбили 35 украинских дронов в Ленинградской области

В Ленинградской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 35 украинских беспилотников в ночь на 3 мая. Такую информацию предоставил глава региона Александр Дрозденко.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО уничтожено 35 БПЛА в Ленинградской области», — написал Дрозденко в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что боевая работа продолжается.

Тем временем Росавиация сообщила о введении временных ограничений в петербургском аэропорту Пулково. Приостановлены вылет и приём рейсов. Меры действуют в целях обеспечения безопасности.

Ранее военный эксперт заявил, что Ленобласть стала прифронтовым регионом. Специалист напомнил, что регион граничит с Финляндией, Латвией и Эстонией. Эти государства, по его словам, предоставляют Украине плацдарм для ударов беспилотниками по энергетической инфраструктуре, объектам ТЭК, нефтепереработке, портам и судам.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше