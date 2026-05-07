Возгорание и эвакуация: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе

Эвакуация работников шахты «Алардинская» прошла в Калтанском городском округе Кемеровской области из-за превышения допустимого уровня угарного газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Обстоятельства эвакуации
- Несколько отделений горноспасателей выдвинулись на происшествие на угольном предприятии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
- На шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа.
- В шахте находились 132 горняка, их всех эвакуировали по запасным выходам.
- Эвакуация прошла в штатном режиме.
- Возгорание кабельной продукции произошло на шахте «Алардинская», сообщили в прокуратуре региона.
Пострадавшие
- Все работники шахты вышли на поверхность, пострадавших нет.
Реакция
- Прокуратура организовала проверку после происшествия на шахте.
- Следственное управление СК по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше