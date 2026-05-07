Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Возгорание и эвакуация: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе

Несколько отделений горноспасателей выдвигались на место происшествия.

Источник: Reuters

Эвакуация работников шахты «Алардинская» прошла в Калтанском городском округе Кемеровской области из-за превышения допустимого уровня угарного газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Обстоятельства эвакуации

  • Несколько отделений горноспасателей выдвинулись на происшествие на угольном предприятии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
  • На шахте зафиксировано превышение уровня угарного газа.
  • В шахте находились 132 горняка, их всех эвакуировали по запасным выходам.
  • Эвакуация прошла в штатном режиме.
  • Возгорание кабельной продукции произошло на шахте «Алардинская», сообщили в прокуратуре региона.

Пострадавшие

  • Все работники шахты вышли на поверхность, пострадавших нет.

Реакция

  • Прокуратура организовала проверку после происшествия на шахте.
  • Следственное управление СК по региону начало доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше