После ножевого ранения священнослужителя в храме в Калмыкии завели дело

ЭЛИСТА, 7 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в нанесении ножевого ранения священнослужителю в соборе в Калмыкии. Об этом сообщили в СК России по Республике Калмыкия.
Ранее в полиции региона сообщили о задержании подозреваемого в нанесении ножевого ранения работнику церкви в Элисте.
«В Элисте в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Республике Калмыкия по факту происшествия в Западном районе города Элисты возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего, в ближайшее время решат вопрос об избрании мужчине меры пресечения.