Сотрудник полиции в Хабаровском крае осуждён за взятку офисным стулом

В Солнечном районе за взятку офисным стулом осужден один из руководителей отдела внутренних дел по району имени Полины Осипенко, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, в октябре 2024 года полицейский сообщал о будущих проверках, которые планировали провести сотрудники ФСБ среди китайских работников ООО «Золото “Керби”, одному из трудоустроенных там граждан КНР. В результате проверки не имели смысла.
Кроме того, полицейский знал о том, что на предприятии есть работники, которые работают без разрешительных документов, и не предпринимал никаких действий. За это он получил от них взятку офисным стулом стоимостью 42 тысячи рублей, который поставил в своем кабинете.
— Суд признал подсудимого виновным в получении взятки и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
Напомним, водитель грузовика заплатит 380 тысяч рублей за взятку хабаровскому полицейскому.