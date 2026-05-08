Сбили беспилотник. Последние новости об атаке БПЛА на Пермский край 8 мая

8 мая 2026 года промышленные площадки в регионе вновь подверглись налёту беспилотников. Режим «Беспилотная опасность» вводили на территории Пермского края в начале мая четыре раза. В материале сайта perm.aif.ru — последние новости об атаке БПЛА в Прикамье.
Воздушная тревога.
Режим «Беспилотная опасность» в Пермском крае объявили в 8:08. Жители начали получать уведомление через систему оповещения об экстренных ситуациях. После этого в Перми зазвучали сирены, по громкоговорителям слышны предупреждения о воздушной тревоге.
В 7:50 Росавиация сообщила, что в аэропорту «Большое Савино» введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов.
Из-за введённых ограничений в пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов. Перенесены вылеты в Нарьян-Мар, Минск, Калининград, Санкт-Петербург, Нижневартовск, Москву и Минеральные Воды. Также задерживаются самолёты в Пермь из Нарьян-Мара, Сочи, Екатеринбурга, Москвы и Махачкалы. Кроме того, один из рейсов между Москвой и Пермью был отменён в обоих направлениях.
«Один БПЛА сбит».
В 9:39 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что на подлёте к Перми дежурными силами противовоздушной обороны ведётся работа по отражению атак беспилотников.
«Один БПЛА сбит. Экстренные и оперативные службы продолжают работу», — написал глава Прикамья.
Прилёт на промышленные площадки.
В 9:53, спустя 15 минут после первого сообщения, Дмитрий Махонин сообщил, что промышленные площадки Пермского края атаковали беспилотники.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Всех сотрудников предприятий эвакуировали. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
«В случае включения локальных систем оповещения направляйтесь в укрытие. Укрытием считается любое помещение заглублённого пространства: подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов», — напомнил губернатор Прикамья.
Кстати.
В краевой столице отменили шествие войск Пермского гарнизона, которое должно было состояться 9 мая на Октябрьской площади. Решение принято в целях обеспечения безопасности жителей, поскольку мероприятие предполагает большое скопление людей. Кроме того, в текущей ситуации важно не отвлекать силовые структуры от выполнения основных задач.
При этом небольшие праздничные мероприятия в районах, которые не будут собирать большого количества жителей, состоятся. Некоторые из них пройдут в помещениях.