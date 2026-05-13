Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти назвали сроки устранения разлива нефти на Сахалине

Ликвидация разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области займет от трех до пяти дней, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ликвидация разлива нефти в поселке Катангли Сахалинской области займет от трех до пяти дней, сообщила пресс-служба администрации региона.

Сейчас на месте разлива в Ногликском районе работают 16 человек и 5 единиц техники от Независимой нефтегазовой компании (ННК) и компании «Экоспас». Также прибыли сотрудники Росприроднадзора.

По данным областного правительства, угрозы загрязнения местного озера Катангли нет. Для предотвращения распространения нефти установили боновые заграждения.

О разливе нефти в поселке стало изветно вчера. По информации ННК, это естественный выход нефти на земную поверхность. Точная площадь загрязнения не сообщается.