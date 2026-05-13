В Шереметьево таможня нашла у мужчины в штанах 330 бриллиантов

В Подмосковье суд оштрафовал россиянина и конфисковал у него 330 незадекларированных бриллиантов. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Источник: Life.ru

Камни мужчина пытался провезти из Дубая через «зелёный» коридор. Он прибыл ночным рейсом в Шереметьево и не стал указывать наличие драгоценностей в декларации. При этом у таможни уже была оперативная информация, поэтому его остановили для проверки.

«(Пассажир) принял решение не заявлять об их наличии и незаконно ввезти на таможенную территорию, сокрыв их в кармане джинс, надетых на нём», — сказано в сообщении.

При досмотре у него нашли сертификаты геммологического института, а позже сам мужчина достал из кармана четыре свёртка с огранёнными природными и синтетическими алмазами. Экспертиза оценила партию в 4,7 млн рублей. На суде россиянин признал вину и заявил, что вёз камни для изготовления личного браслета.

Суд назначил ему штраф в 150 тысяч рублей, а все бриллианты обратил в доход государства.

Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Россию пытались ввезти 14,5 килограмма гашиша, спрятав его в банках с краской. По факту контрабанды возбудили уголовное дело в особо крупном размере и в составе организованной группы. Такая статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

