Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парашютист погиб в Ставропольском крае

На Ставрополье парашютист разбился при совершении прыжка. Прокуратура проверяет соблюдение правил безопасности полетов на площадке «Русская».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Шпаковском районе Ставропольского края погиб парашютист. Несчастный случай произошел 14 мая во время спортивно-тренировочного прыжка с воздушного судна, вылетевшего с посадочной площадки «Русская», сообщает Южная транспортная прокуратура.

Как сообщили в ведомстве, специалисты проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также нормативных требований в сфере образовательной и спортивной деятельности. Точные обстоятельства трагедии и причина гибели спортсмена устанавливаются.

По итогам надзорных мероприятий Ставропольской транспортной прокуратурой будут приняты меры реагирования.