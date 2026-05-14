Парашютист погиб в Ставропольском крае

В Шпаковском районе Ставропольского края погиб парашютист. Несчастный случай произошел 14 мая во время спортивно-тренировочного прыжка с воздушного судна, вылетевшего с посадочной площадки «Русская», сообщает Южная транспортная прокуратура.
Как сообщили в ведомстве, специалисты проверяют соблюдение законодательства о безопасности полетов, а также нормативных требований в сфере образовательной и спортивной деятельности. Точные обстоятельства трагедии и причина гибели спортсмена устанавливаются.
По итогам надзорных мероприятий Ставропольской транспортной прокуратурой будут приняты меры реагирования.