Вражеские БПЛА уничтожены в Ростовской области утром и днём 16 мая

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, утром и днём 16 мая отечественные силы ПВО отразили воздушную атаку врага на донской регион.
В небе над Таганрогом и Неклиновским районом сбиты БПЛА. Информации о пострадавших и последствиях на земле не поступало, она уточняется.
Ранее сообщалось, что глава Таганрога Светлана Камбулова предупредила горожан об угрозе применения БПЛА. Она напомнила жителям приморского города об основных правилах безопасности во время воздушного налёта. Отбой угрозы объявили в 11:46.
Ночью 16 мая, по информации главы Дона Слюсаря, неприятельские дроны перехватили в Таганроге, Каменске-Шахтинском, Мясниковском и Матвеево-Курганском районах. Информации о пострадавших не поступало.