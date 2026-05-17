Силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший в сторону Москвы

Расчёты систем противовоздушной обороны уничтожили ещё один украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении столичного градоначальника.

Таким образом, с 16 на 17 мая расчёты ПВО уничтожили уже 39 дронов, направлявшихся в сторону города.

Также силы противовоздушной обороны совместно с мобильными огневыми группами уничтожили 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в разных районах Севастополя, а также над морем близ города. Согласно предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Как отмечают в Спасательной службе Севастополя, один из беспилотников был уничтожен в районе Кара-Кобы. Фрагменты сбитого дрона повредили высоковольтную линию, из-за чего в разных районах города фиксируются нарушения в подаче электроэнергии. Специалисты приступят к восстановительным работам после отмены воздушной тревоги.

