Газовый баллон взорвался у строящегося здания суда в Санкт-Петербурге

Следственная проверка инициирована по факту инцидента, произошедшего на улице Добролюбова в Санкт-Петербурге, где ведется строительство Судебного квартала, сообщает пресс-служба городского СУ СК России.
Ранее появилась информация, что на стройплощадке произошел взрыв газового баллона, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. В настоящее время на месте происшествия проводятся следственные действия, инициирована процессуальная проверка.
Судебный квартал является масштабным строительным проектом в Петроградском районе города, предусматривающим возведение комплекса зданий для размещения Верховного суда и Судебного департамента, а также жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата.
