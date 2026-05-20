Младенец уцелел в перевернувшемся в Комсомольске-на-Амуре автомобиле

От более серьёзных повреждений уберегло детское кресло.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре дважды перевернулся автомобиль Nissan Tiida, получили незначительные травмы пассажир в возрасте 1 года и 21-летняя девушка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло накануне, 19 мая, на Хумминском шоссе, 2А. Автомобиль под управлением 21-летнего водителя ехал со стороны поселка Новый Мир в направлении улицы Барбюса. Водитель не справился с управлением, съехал с дороги в кювет, где машина дважды перевернулась: сначала на крышу, а затем обратно на колеса.

Взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок находился в автокресле.

— Пострадавшим была оказана разовая медицинская помощь. После обследования в больнице серьёзных травм ни у кого не выявили, — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском районе.