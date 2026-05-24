Пасечник: житель Старобельска пострадал, спасая детей при ударе по колледжу

Мужчина пытался вывести несовершеннолетних в безопасное место, сообщил глава ЛНР.

Источник: Аргументы и факты

Житель Старобельска получил ранение, спасая детей из атакованного ВСУ колледжа и общежития, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение», — написал губернатор в мессенджере МАХ.

Пасечник поблагодарил мужчину за неравнодушие и отвагу и пожелал ему, а также остальным пострадавшим, скорейшего выздоровления.

Ранее командир отделения пожарно-спасательной части МЧС ЛНР Роман Антонов рассказал, что ВСУ специально мешали спасать детей в Старобельске после удара. Когда спасатели приступили к разбору завалов, постоянно звучали сирены, предупреждающие об угрозе повторного обстрела, сказал он.

Напомним, 22 мая ВСУ атаковали с помощью четырех БПЛА самолетного типа здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета (ЛГПУ). По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 — погиб.

