Пасечник: житель Старобельска пострадал, спасая детей при ударе по колледжу

Житель Старобельска получил ранение, спасая детей из атакованного ВСУ колледжа и общежития, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Он в первые минуты бросился на помощь детям. Несмотря на пожар и повторные взрывы, пытался вывести детей в безопасное место, пока сам не получил ранение», — написал губернатор в мессенджере МАХ.
Пасечник поблагодарил мужчину за неравнодушие и отвагу и пожелал ему, а также остальным пострадавшим, скорейшего выздоровления.
Напомним, 22 мая ВСУ атаковали с помощью четырех БПЛА самолетного типа здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета (ЛГПУ). По данным главы ЛНР пострадали 65 человек, из них 21 — погиб.