Врачи борются за ногу пострадавшего после удара по колледжу в ЛНР

Атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент происшествия в здании находились 86 подростков. По последним данным, погиб 21 человек, более 60 получили ранения.