Врачи борются за ногу пострадавшего после удара по колледжу в ЛНР

Пострадавшего во время удара ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в федеральную клинику в Москве. Врачи рассчитывают сохранить молодому человеку ногу, сообщил ТАСС заведующий профильным отделением НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова Минздрава России Арчил Цискарашвили.
По словам специалиста, у пациента диагностированы тяжелые травмы стопы — раздробление костей и серьезные повреждения мягких тканей. Медики уже провели повторную обработку ран и продолжают обследование перед операцией.
Цискарашвили отметил, что прогноз оценивается как благоприятный. По его словам, врачи рассчитывают сохранить конечность.
Он также подчеркнул, что первая медицинская помощь пострадавшему была оказана непосредственно на месте происшествия и без серьезных ошибок, что сыграло важную роль для дальнейшего лечения.
Атака на Старобельск произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент происшествия в здании находились 86 подростков. По последним данным, погиб 21 человек, более 60 получили ранения.
После атаки часть пострадавших направили на лечение в специализированные медицинские центры, где им оказывают высокотехнологичную помощь и готовят к дальнейшим операциям и реабилитации.
