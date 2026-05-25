Автобус с 30 иностранцами попал в аварию в Нижегородской области

30 иностранных туристов попали в аварию на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, транспорт вез их на экскурсию в Казань, однако съехал в кювет и перевернулся.
Авария произошла сегодня, 25 мая, в 08.10 на 563-м километре автодороги М12 «Восток». По предварительной информации, водитель автобуса ехал близко к впереди идущей «ГАЗели», затем столкнулся с ним и съехал в кювет, перевернувшись там.
Виновник ДТП получил незначительные травмы, сами иностранцы не пострадали. Сейчас они ожидают резервный автобус.
«Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», — говорится в сообщении полиции.
СМИ пишут, что пассажирами автобуса были северокорейцы.
