В Таганроге задержан подозреваемый в вымогательстве с применением оружия

На Дону задержан подозреваемый в вымогательстве под угрозой оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. В Таганроге в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 18-летнего местного жителя: неизвестный, угрожая применением пневматического пистолета, похитил у него деньги. Сотрудники патрульно-постовой службы вместе с коллегами из уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого — 25-летнего таганрожца, ранее судимого по статье 228 УК РФ. Выяснилось, что пьяный мужчина подошёл к группе молодёжи и потребовал деньги. В ходе конфликта он показал пневматический пистолет, который внешне почти не отличался от боевого. Испугавшись, что злоумышленник применит пистолет, потерпевший отдал ему тысячу рублей. Позже, заметив, что молодые люди идут за ним, подозреваемый выстрелил несколько раз в воздух из того же оружия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.