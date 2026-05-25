Допрос в 6 часов без еды: в Чехии фабрикуют дело митрополита Илариона

Правоохранители задержали в Чехии митрополита Илариона (Алфеева) по обвинению в незаконном хранении запрещенных препаратов. При этом сам Иларион назвал действия чешской полиции спланированной провокацией, а МИД РФ потребовал немедленного освобождения митрополита. Aif.ru собрал детали.
Что известно о задержании митрополита Илариона.
Автомобиль, в котором находились митрополит Иларион и оператор, сотрудники полиции остановили 24 мая возле выезда от православного храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. При обыске силовики якобы обнаружили в машине четыре небольших контейнера с веществом белого цвета.
Адвокат Михал Пацовский рассказал, что после остановки автомобиля сотрудники полиции почти сразу же сосредоточили свое внимание на багажнике. Он рассказал, что полицейские начали действовать на основании анонимного сообщения. По словам Пацовского, процедура досмотра при задержании митрополита Илариона проходила без независимых свидетелей и в месте, где отсутствовали камеры наблюдения. Кроме того, один из полицейских работал с найденными при досмотре контейнерами без перчаток, сказал он.
По данным российского МИД, впоследствии в отделении полиции провели личный досмотр Илариона и его оператора, а также тест на наличие в организме наркотических веществ. Результат был отрицательным.
Сам священнослужитель отверг обвинения в незаконном хранении запрещенных препаратов, он заявил, что считает задержание спланированной провокацией. Иларион также сообщил, что в последние месяцы получал анонимные послания с угрозами физической расправы и требованиями прекратить служение в Карловых Варах.
Не кормили и допрашивали шесть часов.
Адвокат рассказал, что митрополита Илариона и оператора содержат по одному в разных камерах. Им пока запрещают передать личные вещи, у задержанных нет возможности читать, смотреть телевизор или слушать радио.
Защитник сообщил, что священнослужителю и оператору после задержания долгое время не приносили еду. Первый прием пищи у задержанных в СИЗО состоялся около полуночи 24 мая. Утром 25 мая завтрак им также не предоставили, но при этом отвезли на допрос.
В Telegram-канале священнослужителя рассказали, что митрополита допрашивали без перерыва более шести часов.
РФ требует освободить митрополита Илариона.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует немедленного освобождения митрополита Илариона, а также прекращения разбирательства, которое она назвала сфабрикованным.
Дипломат подчеркнула, что РФ расценивает инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию.
Захарова также сообщила, что в ближайшее время глава чешского дипломатического представительства в Москве будет вызван в Министерство иностранных дел РФ, ему выразят протест в связи с задержанием митрополита в Чехии.
Известно, что власти Чехии предоставили консульский доступ к Илариону.
Кто такой митрополит Иларион.
По данным из открытых источников, митрополит Иларион в 1995—2022 годах руководил отделом внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. После этого он возглавил Будапештско-Венгерскую епархию. Затем Илариона перевели служить в храм Святых первоверховных ппостолов Петра и Павла в Карловых Варах.