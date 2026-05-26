Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил еженедельный доклад о жертвах среди мирного населения на территории РФ. По его данным, за период с 18 по 24 мая в результате атак ВСУ погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний.
В докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также указано, что ранения получили 199 человек, из которых 20 — дети.
«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 250 мирных жителей», — доложил Мирошник.
Всего, по словам Мирошника, украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на российской территории не менее 4 317 боеприпасов.