В МИД РФ сообщили о 51 погибшем мирном жителе из-за атак ВСУ за неделю

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил еженедельный доклад о жертвах среди мирного населения на территории РФ. По его данным, за период с 18 по 24 мая в результате атак ВСУ погиб 51 человек, в том числе один несовершеннолетний.