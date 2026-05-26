ФСБ и КГБ Белоруссии сорвали ввоз в РФ более 500 взрывных устройств с Украины

Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников заявил, что в начале года совместно с КГБ Белоруссии была пресечена попытка Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств. Их планировали использовать для совершения терактов, сообщил Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.