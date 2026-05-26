Столичные полицейские раскрыли разбойное нападение на площади Трех вокзалов

«Классическая схема “познакомились — оскорбили — ограбили” развернулась на Комсомольской площади. 36-летний житель Оренбургской области присел передохнуть на лестнице торгового центра, но наткнулся на агрессивную пару», — говорится в сообщении в «Максе».
В ГУ МВД добавили, что диалог быстро перешел в угрозы. «Сначала дама наотмашь ударила мужчину по лицу, а ее спутник отобрал у жертвы собственный нож и, угрожая холодным оружием, жестоко избил его. Потерпевший чудом вырвался и добежал до полиции», — уточнили в пресс-службе. Налетчики завладели рюкзаком с личными вещами и наличными. Ущерб составил около 30 тыс. рублей.
«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Красносельскому району по горячим следам задержали нападавших. Ими оказались 36-летний житель Тюменской области и 38-летняя ранее судимая жительница Тульской области», — рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Нападавшие арестованы.