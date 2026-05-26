Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичные полицейские раскрыли разбойное нападение на площади Трех вокзалов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мужчина с женщиной избили и ограбили приезжего из Оренбургской области на площади Трех вокзалов в Москве и были задержаны полицейскими. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Источник: РИА "Новости"

«Классическая схема “познакомились — оскорбили — ограбили” развернулась на Комсомольской площади. 36-летний житель Оренбургской области присел передохнуть на лестнице торгового центра, но наткнулся на агрессивную пару», — говорится в сообщении в «Максе».

В ГУ МВД добавили, что диалог быстро перешел в угрозы. «Сначала дама наотмашь ударила мужчину по лицу, а ее спутник отобрал у жертвы собственный нож и, угрожая холодным оружием, жестоко избил его. Потерпевший чудом вырвался и добежал до полиции», — уточнили в пресс-службе. Налетчики завладели рюкзаком с личными вещами и наличными. Ущерб составил около 30 тыс. рублей.

«Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Красносельскому району по горячим следам задержали нападавших. Ими оказались 36-летний житель Тюменской области и 38-летняя ранее судимая жительница Тульской области», — рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Нападавшие арестованы.