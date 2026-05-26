Горели два этажа и крыша: в Челябинске произошел крупный пожар

На улице Жукова в Челябинске загорелся расселенный двухэтажный дом.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, пламя объяло разом оба этажа, а также крышу.
При пожаре никто не пострадал.
Бороться с огнем на 10 спецмашинах приехали 28 человек. По последним данным, открытое горение удалось прекратить.
