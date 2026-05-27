Два человека пострадали в Таганроге после ракетной атаки

В городе Таганроге с утра была отражена ракетная атака. Пострадали две женщины, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Пострадавшие госпитализированы, одна — в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное для сохранения их жизни и здоровья», — уточнил губернатор.
Также в результате падения обломков ракеты загорелись машины на улице Циолковского. Пожар локализован, заявила глава города Светлана Камбулова.
Минобороны России информацию об атаке пока не комментировало.
Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше