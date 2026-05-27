Пожар в морском терминале Туапсе начался после падения беспилотника

Обломки беспилотников упали на территорию морского терминала в Туапсинском округе. Никто не пострадал, но начался пожар. Об этом 27 мая сообщил оперштаб Краснодарского края.
«К тушению пожара привлекали более 80 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России», — говорится в сообщении.
Там добавили, что возгорание оперативно потушили.
Также обломки дрона повредили остекление одного многоквартирного и пяти частных домов.
На месте работают оперативные и специальные службы.
Туапсе — это город на Черноморском побережье России. Он часто остается в тени более раскрученных курортов, но при этом обладает собственной атмосферой и значимостью. В этом материале разбираем, где находится Туапсе, чем он примечателен и какую роль играет в регионе.