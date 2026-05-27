в Сибири нашли утонувшего мужчину и беременную девушку

В Омске в котловане были обнаружены тела 21-летней беременной девушки и 30-летнего мужчины. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Согласно данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 21-летняя Дарья и 30-летний Роман покинули дом на улице Стрельникова в Омске и после этого не вышли на связь. Пара исчезла в начале мая. Девушка находилась на третьем месяце беременности. Информацию подтвердили в пресс-службе областного УМВД.
«Признаков насильственной смерти визуально не выявлено», — подчеркнули в ведомстве.
Их тела два дня назад случайно заметил прохожий в котловане рядом с улицей 7-я Заозерная в Омске.
