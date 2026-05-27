Сын нижегородского бизнесмена Сергея Корнилова арестован на 10 суток

Суд назначил сыну известного нижегородского предпринимателя Сергея Корнилова десять суток административного ареста за участие в конфликте с администрацией одного из ресторанов Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
После скандального ДТП на Зеленском съезде Корнилова-младшего обнаружили в одном из ресторанов города. Из-за неподобающего поведения 21-летнего виновника аварии произошел конфликт между молодым человеком, его другом и администрацией заведения.
На следующий день после случившегося, 21 мая, в полицию поступило обращение от представителей ресторана. В итоге сыну бизнесмена дали десять суток административного ареста за мелкое хулиганство, его друг подвергся аналогичному наказанию.
Напомним, что Бастрыкин затребовал актуальный доклад о противоправных действиях жителя Нижегородской области.