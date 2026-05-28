В Казани столкнулись два пассажирских автобуса, есть пострадавшие

На Горьковском шоссе в Казани произошло серьезное ДТП с участием общественного транспорта: столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии пострадали несколько человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан.
Авария произошла в среду, 28 мая. Точное число пострадавших пассажиров и степень тяжести полученных ими травм на данный момент уточняются. На месте происшествия работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время ведомство устанавливает обстоятельства столкновения и проверяет соблюдение правил безопасности компанией-перевозчиком.