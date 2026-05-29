Две женщины погибли в ДТП под Челябинском — их автомобиль влетел в электроопору, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в Красноармейском районе.
Трагедия произошла ночью 29 мая. В деревне Пашнино 51-летняя женщина, управляя Kia Soul, выехала за пределы проезжей части, где врезалась в электроопору.
В результате автоледи и ее пассажирка 1976 года рождения от полученных травм скончались на месте.
