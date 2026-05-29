Два человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя на Кубани

В Кореновском районе два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» уснул за рулем и допустил наезд на барьерное ограждение. После удара машину отбросило на проезжую часть, где она столкнулась с попутной «EXEED LX» под управлением 41-летнего жителя Воронежской области.
В результате аварии водитель японского автомобиля и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Водитель внедорожника и его 29-летняя спутница получили травмы и были доставлены в больницу.