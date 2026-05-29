Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека погибли в ДТП из-за уснувшего водителя на Кубани

Два человека погибли в аварии на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Кореновском районе два человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Мазда Демио» уснул за рулем и допустил наезд на барьерное ограждение. После удара машину отбросило на проезжую часть, где она столкнулась с попутной «EXEED LX» под управлением 41-летнего жителя Воронежской области.

В результате аварии водитель японского автомобиля и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Водитель внедорожника и его 29-летняя спутница получили травмы и были доставлены в больницу.