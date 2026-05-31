Россиянку с гражданством США осудили за ввоз пистолета в Россию

Сначала женщину отпустили. Около недели она жила у сестры, после чего пришла на допрос к следователю, где её арестовали. Она рассказала, что с 1997 года жила с мужем в небольшом городе в штате Западная Вирджиния. После смерти супруга в 2025 году женщина решила вернуться в Россию, где не была 22 года. По словам осуждённой, пистолет она взяла как память о муже-ветеране. Мужчина получил оружие в подарок в 1980-х годах. Женщина также заявила, что в США регистрировать этот пистолет было не нужно, а перед поездкой в Россию её не предупредили о запрете на ввоз огнестрельного оружия без документов.