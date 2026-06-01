Три человека погибли, двое пострадали после серьезного ДТП в Ростовской области

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево: три человека погибли в ДТП в хуторе Демидовка.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли, еще двое пострадали в ДТП, произошедшем рано утром 1 июня в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным полиции, авария произошла около 6 часов утра на улице Подгорной в хуторе Демидовка. Предварительно, 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21115» не выдержал безопасную скорость, не справился с управлением и съехал с дороги. После этого машина опрокинулась и врезалась на дерево.

— Водитель легковой машины и его 47-летний пассажир попали в больницу. Три пассажира скончались на месте ДТП, до прибытия скорой помощи, — прокомментировали в МВД.

На месте происшествия работают сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, выясняются обстоятельства ДТП.

