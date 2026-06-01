Шесть человек погибли и семь пострадали при наезде пьяного водителя на толпу на Шри-Ланке

В Шри-Ланке пьяный водитель такси въехал в толпу людей, собравшихся у придорожного киоска. Жертвами трагедии стали шесть человек, еще семеро получили травмы. Об этом пишет местная газета Daily Mirror.
Инцидент произошел вечером 31 мая в районе населенного пункта Меегода, расположенного в 30 километрах от столицы страны Коломбо. По данным местной полиции, автомобиль такси неожиданно выехал на встречную полосу и на скорости врезался в людей. В этот момент местные жители стояли в очереди за бесплатной едой у придорожного киоска, установленного в рамках празднования буддийского фестиваля Весак.
В результате аварии пострадали 13 человек. Трое мужчин и три женщины, среди которых была 15-летняя девочка, погибли на месте. Они скончались от полученных ран еще до того, как их довезли до больницы. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, однако был оперативно задержан полицией. Им оказался 42-летний водитель такси. Проведенное расследование и медицинская экспертиза подтвердили, что в момент наезда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.