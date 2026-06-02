Крупный пожар произошел из-за короткого замыкания в Акмолинской области

В селе Айдабол Зерендинского района произошло возгорание кровли двухквартирного частного жилого дома. Общая площадь дома составляет 240 квадратных метров.
Прибывшие на место подразделения МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Благодаря их действиям, распространение огня на другие конструкции здания удалось предотвратить.
Пострадавших в результате возгорания нет.
Предварительно установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования.
